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علاج الرؤوس البيضاء

علاج الرؤوس البيضاء تظهر الرؤوس البيضاء عندما تسد خلايا الجلد الميتة والدهون والأوساخ المسام على عكس الرؤوس السوداء التي يمكن دفعها للخارج يتم إغلاق الرؤوس البيضاء داخل المسام هذا يمكن أن يجعل العلاج أكثر صعوبة ومع ذلك هناك أمل عندما يتعلق الأمر بالتخلص من الرؤوس البيضاء المزعجة من العلاجات المنزلية والطبيعية إلى العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاجات الموصوفة يمكنك اتباع مجموعة متنوعة من الأساليب تابع القراءة لمعرفة المزيد عن أفضل 12 طريقة للتخلص من الرؤوس البيضاء.

علاج الرؤوس البيضاء

ومن المفارقات أن الخطوة الأولى لعلاج الرؤوس البيضاء هي عدم فعل أي شيء أي أنك سترغب في اتباع نهج عدم التدخل لا يؤدي لمس وجهك فقط إلى زيادة الأوساخ والزيوت والبكتيريا التي تسد المسام ولكنه قد يسبب أيضًا تهيجًا لا يعمل قطف الرؤوس البيضاء وتفرقعها وقد يضر أكثر مما ينفع في بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى تهيج وتندب دائم أفضل رهان هو استكشاف إجراءات الإزالة والوقاية الأخرى.

علاج الرؤوس البيضاء طبيعياً

العلاجات المنزلية ربما تكون أسهل خيارات إزالة الرؤوس البيضاء وأكثرها تكلفة عادة ما تتضمن استخدام أشياء قد تكون موجودة بالفعل في المنزل احذر من المكونات التي قد تكون ضارة يجب عليك أيضًا التوقف عن أي علاج يسبب تهيج الجلد تحقق من العسل والقرفة لعلاج حب الشباب بينما تساعد بعض العلاجات المنزلية يمكن أن تهيج العناصر الأخرى الجلد.

فمثلا قد يكون خل التفاح أو عصير الليمون حامضيًا جدًا للبشرة الحساسة صودا الخبز قاسية جدا يمكن أن تؤدي بلورات السكر إلى تفاقم الالتهاب وحتى جرح الجلد تزداد شعبية العلاجات الطبيعية كعلاجات بديلة للبشرة في حين أن مصطلح طبيعي يبدو واعدًا إلا أن الجانب السلبي لهذه العلاجات هو أنها قد لا تخضع لنفس معايير الاختبار استخدم العناصر التالية بحذر.

علاج الرؤوس البيضاء بفيتامين أ

فيتامين أ مادة مغذية ذات خصائص قوية مضادة للأكسدة فيما يتعلق بصحة الجلد فإن فيتامين أ لديه القدرة على تقليل الاحمرار والالتهابات مع تعزيز نمو الخلايا الصحية تحتوي بعض الكريمات التي تباع بدون وصفة طبية وفي المتاجر الصحية الطبيعية على فيتامين أ يتم وضعها مباشرة على وجهك مرة أو مرتين يوميًا يمكن أن تسبب منتجات فيتامين أ احمرار وحساسية للشمس يجب عليك دائمًا ارتداء واقي من الشمس يوميًا عند استخدام هذه المنتجات.

علاج الرؤوس البيضاء بزيت شجرة الشاي

يوصف زيت شجرة الشاي بأنه مضاد طبيعي للالتهابات قد يكون لها أيضًا فوائد مضادة للميكروبات تعني هذه التأثيرات أن زيت شجرة الشاي يمكن أن يساعد في إزالة الرؤوس البيضاء قد يكون الزيت متاحًا كمستخلص يمكنك وضعه مباشرة على الوجه تحتوي أيضًا بعض عناصر العناية بالبشرة مثل المنظفات والأقنعة وعلاجات البقع على زيت شجرة الشاي.

علاج الرؤوس البيضاء بالصبار

الصبار هو عنصر نباتي آخر مثل زيت شجرة الشاي يتوفر الصبار كمستخلص أو في منتجات العناية بالبشرة المتاحة بدون وصفة طبية على الرغم من أن الدراسات حول فعالية الألوة فيرا وحدها غير حاسمة تشير إلى أن المكون قد يكون مفيدًا عند استخدامه مع منتجات حب الشباب الأخرى.

الساحره هازل

المستمدة من نبات مزهر يحمل نفس الاسم قد تساعد بندق الساحرة في شفاء الرؤوس البيضاء بخصائصها القابض لفتح المسام يعتبر بندق الساحرة أكثر ملاءمة للاستخدام في شكل قابض ببساطة بلل كرة قطنية بها واستخدمها مرتين يوميًا.

المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية

غالبًا ما يتطلب علاج الرؤوس البيضاء وغيرها من أشكال حب الشباب التجربة والخطأ إذا فشلت العلاجات الطبيعية والمنزلية في التخلص من الرؤوس البيضاء يمكنك التفكير في علاجات بدون وصفة طبية احرص على عدم استخدام جميع المكونات التالية مرة واحدة يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من منتجات حب الشباب معًا إلى جفاف الجلد الصبر مهم أيضًا مع منتجات حب الشباب التي تصرف بدون وصفة طبية قد تستغرق هذه العلاجات شهورًا حتى تصبح نافذة المفعول بالكامل.

البنزويل بيروكسايد

يمكن أن يكون البنزويل بيروكسايد مفيدًا كعلاج موضعي وعلاج كامل للوجه يساعد على التخلص من البكتيريا والزيوت الزائدة إذا كان لديك عدة رؤوس بيضاء في مكان واحد فقد يكون البنزويل بيروكسايد مفيدًا لأنه يمكن أن يقلل الالتهاب في المنطقة المحيطة ابحث عن منتج يحتوي على 2٪ على الأقل من بيروكسيد البنزويل ومن الأمثلة على ذلك علاج نيوتروجينا حب الشباب.

يمكنك زيادة التطبيق إلى مرتين يوميًا بمجرد أن تعتاد بشرتك عليه أيضًا اغسل يديك فورًا بعد استخدام المنتجات التي تحتوي على مادة قد يبيض المكون الشعر والملابس.

حمض الصفصاف

مثل البنزويل بيروكسايد يمكن أن يقلل حمض الساليسيليك من إنتاج الزيت في المسام كما أنه يجفف سطح الجلد ويتخلص من خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد المسام قد يكون حمض الساليسيليك أكثر فائدة كإجراء وقائي ضد الرؤوس البيضاء يمكنك استخدامه من 1 إلى 3 مرات يوميً إنه متوفر في أحبار حب الشباب والأدوية القابضة بالإضافة إلى الكريمات والمواد الهلامية تحتوي بعض مرطبات الوجه أيضًا على حمض الساليسيليك.

كريمات الريتينويد

تحتوي الرتينويدات على إصدارات أقوى من فيتامين أ عند استخدامها كجزء من كريم الوجه اليومي يمكن أن توفر الرتينويدات فوائد مضادة للشيخوخة مع إزالة انسداد المسام Adapalene هو ريتينويد بدون وصفة طبية يمكن أن يكون مفيدًا للغاية يجب أن يطبق على الوجه بالكامل وليس كعلاج موضعي إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة فحاول استخدامها كل ليلتين إلى ثلاث ليالٍ في البداية ثم زد من استخدامها ليلاً كما يحتمل إذا لم يكن دواء أدابالين فعالاً فهناك الكثير من الرتينويدات الموضعية التي يمكن أن يصفها لك طبيب الأمراض الجلدية.

توخى الحذر عند استخدام الرتينويدات يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية للشمس ضع واقيًا من الشمس كل يوم وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة.

علاج الرؤوس البيضاء بالمقشرات الطبية

يمكن أن تساعد المقشرات مع أو بدون حمض الساليسيليك في علاج الرؤوس البيضاء هذه لا تجعل الجلد أكثر نعومة فحسب بل يمكنها أيضًا إزالة خلايا الجلد الميتة الزائدة مفتاح اختيار المقشر المناسب هو اختيار صيغة لطيفة سيوفر لك التقشير الذي تحتاجه دون التسبب في تهيج وجفاف غير ضروريين غسول الوجه هو مثال على مقشر لطيف.

نصائح للعناية بالبشرة

يمكن للعناية ببشرتك بشكل عام أن تقطع شوطًا طويلاً في منع ظهور الرؤوس البيضاء في المقام الأول جرب هذه النصائح: