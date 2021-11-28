بيتر ميمي: «الاختيار» قام بتوعية جميع الفئات العمرية لتعريفهم تاريخ بلدهم

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قال المخرج بيتر ميمي، إنه كان قلقًا بخوض تجربة تجربة الإخراج في مسلسل الاختيار بجزئيه الاول والثاني، مشيراً إلى أن المسلسل يطرح قضية هامة وكان يجب أن نوصلها إلى جميع المشاهدين ليكونوا على دراية بهذا الحدث.

وأضاف خلال ندوة «مقدمة جديد في الدراما» والمقامة حاليا في المسرح المكشوف ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43: «المسلسل أصبح بمثابة وعي لجميع فئات الأعمار، ليعرفوا تاريخ بلدهم».

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).