رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد الهلال الأحمر

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استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وفد من جمعية الهلال الأحمر برئاسة منير العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، بحضور دكتورة عفاف عبدالباسط، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر ومسئول الإغاثة، ومنصور محمد مدير فرع الجمعية بالأقصر. في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر، ولتبادل الخبرات والفعاليات العملية بين الجانبين.

أوضح رئيس الجامعة أن اللقاء بمثابة نواه لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر، ضمن خطة الجامعة وحرصها على تهيئة طلابها وإعدادهم على مستوى عال للقيام بدورهم التطوعي تجاه مجتمعاتهم وتدريبهم على حسن التصرف وقت الأزمات والطوارئ.

أشار وفد الهلال الأحمر إلى تكوين الأسر الطلابية تباعًا في إطار التعاون، وتنظيم ورش عمل في الدعم النفسي، والإسعافات الأولية، والاستجابة للطواريء، والصحة والسلامة المهنية.