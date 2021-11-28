وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا بالمركز الطبي ببلبيس

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير عمل الفرق الطبية القائمة علي تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح كورونا بالجرعات الأولي والثانية، للمسجلين علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي اللقاح من المواطنين والراغبين في استخراجها، وذلك بالمركز الطبي ببلبيس.

وتأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل، واتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكذلك التأكد من تسليم الشهادات للمواطنين التي تم استخراجها لهم من المركز الطبي، بعد سداد الرسوم المقررة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي سير العمل.

كما وجَّه وكيل وزارة الصحة الفرق الطبية بسرعة تسجيل المواطنين، وإنهاء الإجراءات وتطعيمهم بلقاح كورونا، دون انتظار رسالة بموعد أو مكان التطعيم، مع التأكيد علي حسن الاستقبال، والمعاملة الحسنة، مناشداً أولياء الأمور وطلاب الجامعات، وجميع المواطنين، بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء محافظة الشرقية، لنشر المناعة المجتمعية بالمحافظة ضد هذا الوباء، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح مسعود أن جميع مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءاً، مشيراً بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم المعتمدة بلقاح فيروس كورونا للمسافرين للخارج، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيها للمصريين، و ٢٥ دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.