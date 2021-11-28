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أشاد طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وأحد قيادات قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بمبادرة إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لفتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي.

وقال طارق يحيى في تصريحات إذاعية: "ما حدث من مجلس إدارة نادي الزمالك، يعتبر لفتة طيبة وبداية أكثر من رائعة لعودة العلاقات بين القطبين بشكل طبيعي والابتعاد عن التعصب، قيام إدارة الزمالك بتقديم التهنئة لمجلس الأهلي قرار رائع، ثم قيام القلعة الحمراء بالرد أمر مميز للغاية، وذلك يعتبر مبادرة طيبة في مصلحة الكرة المصرية".

وفى شأن مختلف، تحدث عن تقييمه لباتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك وقال، "احيانا يفعل بعض الأمور غير المنطقية في التشكيل، مثل الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة، دون منحها بعض الوقت للتأقلم بعد فترة الغياب الطويلة، لاعبي الزمالك ثاموا بالرجوع للدفاع بعد التقدم بهدف وذلك ما حدث في لقاء سيراميكا كيلوباترا، ويجب أن لا يتكرر خاصة أن ذلك يمنح المنافس الفرصة لامتلاك الكرة والضغط".

وأضاف، "كارتيرون يحتاج لتواجد مدرب عام مصري في طاقمه المعاون، وأنصح الإدارة بعدم فرض اسم عليه، ولكن عرض مجموعة من الأسماء عليه، وأن يكون هو من لديه حق الاختيار، وجود مدرب عام مصري سوف يساعد كارتيرون على تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية والفنية بشكل جيد".