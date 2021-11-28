سان جيرمان يقلب تأخره لفوز على سانت إيتيان

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حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على نظيره سانت إيتيان، بثلاثية لهدف، في مباراة عصيبة بسبب تقاسط الثلوج على ملعب جوفري جوشار، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

تقدم دينيس بوانجا لفريق سانت إيتيان في الدقيقة 23، ورد متصدر الدورى الفرنسي عن طريق ماركينيوس فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثانى فى الدقيقة 79، واختتم ماركينيوس اهداف فريقه بالهدف الثالث فى الدقيقة 91.

وتألق ليونيل ميسي، فى هذه المباراة، وصنع الأهداف الثلاثة لزملائه، في أول ظهور لسيرجيو راموس.

وعقب الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.