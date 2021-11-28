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الجودو يخاطب الاتحاد الدولي لاستضافة

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الجودو يخاطب الاتحاد الدولي لاستضافة كأس العالم الجودو يخاطب الاتحاد الدولي لاستضافة

يدرس اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين مخاطبة الاتحاد الدولي للعبة لمعرفة تفاصيل وإجراءات استضافة بطولة المقبلة.

ويأتي التفكير في استضافة البطولة في ظل سلسلة البطولات التي تستضيفها في الفترة الأخيرة ونجاحها في التنظيم واستقبال الوفود.

وحال رد الاتحاد الدولي للجودو سيتم البدء في الإجراءات من تجهيز الملف وتحديد الصالات وفقا لعدد الدول التي ستشارك في الحدث العالمي.

وأوضح مطيع أن مصر تملك فرصة عظيمة لاستضافة الأحداث العالمية خلال الفترة القادمة في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار التي وفرتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة لتجعل مصر قبلة للعديد من البطولات الدولية خاصة وأنها تملك بنيه منشآت تساعد علي استضافه اكبر البطولات.

ويأتي هذا في إطار استضافة مصر للبطولات الدولية والأفريقية بعد حالة الأمن والأمان التي أرسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة منذ توليه قيادة لبلاد، وبناء مصر الجديدة التي يفتخر بها كل مصري بصفة عامة وكل رياضي بصفة خاصة

المصرى اليوم

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