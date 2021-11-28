★ ★ ★ ★ ★

ألتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،اليوم الأحد ،سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى مصر. بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور رضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية ،الدكتورة غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية.

تناول الاجتماع ، سبل تعزيز التعاون المشترك والشراكة بين البلدين وخاصةً في مجال العمل الشبابي والرياضي ،كما تناول اللقاء الحديث عن منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالسفير، مؤكدا له أنه في بلده الثاني مصر، مشيراً إلى السعي لتعزيز العلاقات بين المصرية والقطرية في مختلف المجالات وبخاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

وخلال استعراض الدكتور أشرف صبحي للسفير منشآت الوزارة من مراكز للتعليم المدني ومدن شبابية وبيوت الشباب، اصطحب الوزير سفير قطر في جولة داخل المركز الأوليمبي وكيفية واستخدامه من المنتخبات القومية في المعسكرات والتدريبات وخدمة رواد المركز.

كما استعرض الوزير عدد من مشروعات الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة الكبري من ريادة أعمال وغيرها واستضافة بطولات عالمية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في ظل التطور الهائل البنية التحتية الرياضية والشبابية في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً :«يسعدنا التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال العمل الشبابي والرياضي في ظل تنمية وتعزيز العلاقات التي تشهدها البلدين مؤخراً».

من جانبه قدم السفير القطري، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حسن الاستقبال، والرغبة الشديدة في أن نكون جميعاً بداية لعصر جديد من العلاقات التشاركية والتعاونية بين الدولة المصرية ودولة قطر في العديد من المجالات والقطاعات خلال الفترة القادمة وبخاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد السفير على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين دولة مصر وشقيقتها مصر على مر العصور ،مشيرا إلى أنها شهدت العديد من المشروعات المشتركة وكثير من أوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ،مشيراً أن تنظيم كأس العالم ونجاحه للعرب جميعاً وليس قطر فقط ،قائلاً :«نتطلع إلى التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وقطر في ظل الخبرات والتجارب الكبيرة التي تتمتع بها مصر».