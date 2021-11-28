وزير الرياضة يفتتح كأس القارات للكاراتيه التقليدي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، بطولة كأس القارات للكاراتيه التقليدي التي تستضيفها مصر وبطولة مصر الدولية خلال الفترة من ٢٤ حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

حضر الافتتاح، البرازيلي جلبرتو جارتنر رئيس الإتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي والبرازيلي لويس كوستر سكرتير عام الاتحاد والأرجنتيني جوستو جوميز والإيطالي اليجو كونت رلي عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي ،الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لرياضة البطولة ،الدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير لرياضة البطولة، المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، وسنسي اليجيو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

قال الدكتور أشرف صبحي: «سعداء باستضافة كأس القارات للكاراتيه التقليدي في مصر، كل الشكر والتقدير للإتحاد المصري للكاراتيه التقليدي ،وللسادة أعضاء مجلس الإتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي، كل الدعم للرياضة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، كافة الأماني بقضاء أوقات ممتعة في بلدكم الثاني مصر».

وجدد وزير الشباب والرياضة التأكيد على الإهتمام الواضح لإستضافة مصر مختلف الأحداث والبطولات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب على مدار العام، وتحقيق النجاح لها بفضل المقومات والخبرات التي تتمتع بها الدولة المصرية، بالتنسيق والمتابعة مع الاتحادات الرياضية المعنية.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي الدكتور جليبرتو جاتنز بالشكر والتقدير والامتنان للدولة المصرية لإستضافة كأس القارات للكاراتيه التقليدي، مثنيا على مجهودات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في خدمة الرياضة المصرية والعالمية باستضافة الأحداث والفعاليات الدولية رغم ظروف كورونا، كما توجه بالشكر للحكام واللاعبين ولجميع الحضور، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع وخروج البطولة بشكل ناجح.

فيما قال المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه: «الرياضة أمن قومي قولها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نتبع ذلك على مختلف الأصعدة، وهو ما جعل مصر قبلة الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية والقارية، شكرا القيادة السياسية الواعية بأهمية الرياضة رغم الظروف الدولية وانتشار جائحة كورونا، شكراً للوزير أشرف صبحي التي شهدت الرياضة في عهده نجاحاً كبيراً وأصبحت مصر تستضيف مختلف البطولات والأحداث في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وآخرها كأس القارات للكاراتيه التقليدي التي تشهد افتتاحها اليوم، وكل الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي لثقته الغالية لإستضافة مصر هذا الحدث العالمي».

وكانت الوزارة قد قامت بتنظيم عدة جولات سياحية للاعبين والوفود المشاركة في البطولة للتعرف على أبرز المعالم الأثرية والسياحية التي تمتاز بها مصر وخاصة في منطقة الأهرامات.