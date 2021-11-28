نائبة: مجلسا النواب والشيوخ اتخذا خطوات تشريعية مهمة للتعامل مع قضايا التحرش

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شاركت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو اتحاد البرلمان الدولى في أعمال الجمعية ١٤٣ للاتحاد البرلمانى الدولى، بصفتها عضو للبرلمان الدولى وعضو مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ نوفمبر في إطار وفد برلمانى رفيع المستوى برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

وشاركت النائبة عايدة نصيف في حلقة نقاش بمنتدى النساء البرلمانيات في اليوم الأول حول موضوع كيف يمكن للتشريعات والسياسات التي تكافح الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم عبر الانترنت وان تركز على الناجين وتضع حقوق الفتيات في المقدمة وتعتبرها المحور الأساسي.

وتحدثت الدكتورة عايدة نصيف عن أن البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ اتخذا خطوات تشريعية هامة للتعامل مع قضايا التحرش الجنسي ،وذلك من خلال استحداث المادة ١١٣ مكرر في قانون الإجراءات الجنائية الذي اقره البرلمان في أغسطس ٢٠٢٠،فضلا عن القانون رقم ١٤١ لعام ٢٠٢١ الذي يهدف إلى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتكون رادعة لكل من ينتهك الأطفال كما تسعى الدولة جاهدة لنشر الوعى.

ودعت النائبة عايدة نصيف إلى حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ودوائر صنع القرار على تنسيق جهودها لتحقيق الهدف المشترك الأسمى ممثلا في الحفاظ على سلامة الأطفال، وضرورة تمكين الفتيات اقتصاديا وتحقيق إمكانية الوصول للموارد بشكل كامل وادماجهن بالكامل في الاقتصاد الرسمى، مطالبة الحكومات بأخذ التدابير التكميلية بما في ذلك مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية وجهود وحملات التعليم وخاصة الفتيات.