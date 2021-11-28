«المتحور الجديد».. تحذير برلماني من التهاون في الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

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حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من إنتشار متحور كورونا الجنوب أفريقي، وخطورة الوضع الوبائى لمصر، خاصة وأن هناك حالة من التهاون الكبير لدى بعض المواطنين خاصة من انتهاء الموجة الثانية للفيروس، وذلك من خلال عدم ارتداء الكمامات الطبية أو التباعد الاجتماعى في الوقاية ضد كورونا.

وأوضحت عطوة خلال البيان الصادر لها، أن الطفرات الجديدة والوضع الوبائى لمتحور الجنوب الافريقى لكورونا غير واضح المعالم حتى الأن، ولذلك لابد من الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي بخلاف التطعيمات والتي تعتبر من الثوابت الرئيسية للوقاية ضد الفيروس.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على المواطنين سواء في المواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي، والمحلات والمقاهي، لتطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد الممتنعين عن أرتداء الكمامات، مما يساهم في ذلك تخطي كافة الأزمات والكوارث المقبلة والتي من الممكن أن يسببها المتحور الأفريقي الجديد.