متحور كورونا الجديد «أوميكرون» يغلق مطارات العالم أمام القادمين من دول أفريقية

★ ★ ★ ★ ★

منعت عدد من الدول حول العالم القادمين من دول أفريفية بسبب التخوفات من متحور كورونا الجديد أوميكرون.

ومن بين الدول، السودان التي قررت صباح اليوم منع دخول القادمين من خمس دول أفريقية للبلاد، بسبب تفشي متحور جديد من كورونا.

وأفادت السلطات الصحية السودانية، أن المنع شمل القادمين من دول «جمهورية جنوب أفريقيا، زيمبابوي، بوتسوانا، ليسوتو، وناميبيا» وذلك بعد ظهور سلالة جديدة متحورة من كورونا في عددٍ من الدول الأفريقية.

بينما حظرت جزر المالديف دخول المسافرين من سبع دول أفريقية، بداية من اليوم بسبب مخاوف بشأن متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في جزر المالديف أنه لن يُسمَح للمسافرين من «جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني» بدخول جزر المالديف، مطالبة المسافرين الذين وصلوا من هذه الدول خلال اليومين الماضيين الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وأعلنت الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من «جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي» باستثناء طائرات الشحن.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية: «إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة لمدة سبعة أيام مع عمل فحص عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر، وذكرت أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوما على الأقل.

ودعت الإدارة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة،وخصوصا الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا «أوميكرون» Omicron في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.

فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول «جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر» والمغادرة إليها.