اليوم الأحد .. وحدة تكافؤ الفرص في العريش تعقد ندوة للتعريف بالعنف ضد المرأة

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تنفذ وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، ندوة بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش للتعريف بالعنف ضد المرأة .

وقالت حنان حسن رئيس الوحدة، إن الندوة تأتي في إطار مبادرة الـ16 يوم التي تنظمها الوحدة تحت عنوان «معًا ضد العنف» والمستمرة حتى 10 ديسمبر المقبل.

وأضافت رئيس الوحدة، أن الندوة بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ومني أبو المعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، حيث يقام علي هامش الندوة عرض مسرحي للتعريف بالعنف ضد المراة وطرق التصدي له.