خالد قمر: الاتحاد باعني والجونة اشتراني

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قال خالد قمر، مهاجم فريق الجونة، إن الدوري خلال الموسم الجاري صعب على جميع الفرق.

وأضاف قمر في تصريحات تليفزيونية: «الحمدلله على تحقيقنا الفوز قبل فترة التوقف».

وتابع: «أرى أن كيروش قد يضم أي لاعب يؤدي بصورة جيدة وليس من أحاديث الإعلام كما أنه لا يضع السن في اختياراته وفي السنوات الخمس الماضية كنت هدافا للاتحاد، ولكن لم أنضم وفي الوقت ذاته لم أهمد.. وشرف لأي لاعب الانضمام لمنتخب مصر حتى ولو لم يلعب». وأتم مهاجم نادي الجونة تصريحاته بالاشارة إلى أنه سيظل مشجعا للاتحاد السكندري حتى النهاية،قائلا:«كنت متأثرا بفترة الثلاثة أشهر ونصف التي لم أشارك خلالهم ولكنني وجدت نفسي لن أشارك لفترة طويلة فاتخذت القرار والنادي كان متمسكا بي والحمدلله الجونة اشتراني».