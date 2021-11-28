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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لا تتدخل في أزمة العامري فاروق، بعد تجميد وجوده ضمن مجلس إدارة النادي الأهلي والفائز في منصب نائب رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف وزير الرياضة أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة القرار في مسألة العامري فاروق.

وتابع وزير الشباب والرياضة في تعليقه عن موعد الانتخابات في نادي الزمالك، قال إنه وجهه الشكر للجنة الزمالك التي قامت بإدارة النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يتبع القانون في أزمات نادي الزمالك.

وأضاف أشرف صبحي أن انتخابات نادي الزمالك ستتم وفقا للقانون، موضحا أنه قبل 30 نوفمبر الجاري، سيتم الدعوة لانتخابات نادي الزمالك، وطبقا للائحة الاسترشاديه فترة ما بين 45 إلى 60 يوما لإجراء الانتخابات بعد الدعوة للانتخابات.

واستطرد وزير الرياضة أن انتخابات نادي الزمالك ستتم وفقا للقانون وهناك مستشارين قضائيين سيشرفون على انتخابات القلعة البيضاء.