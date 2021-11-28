صحة شمال سيناء تناشد المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح

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ناشدت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الاحد، المواطنين بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية وتلقي لقاح كورونا ، بعد الاعلان عن ظهور متحور جديد من الفيروس يحمل اسم « أوميكرون » .

وشددت المديرية في بيان لها علي ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار والتطهير المستمر والتوجه الي أقرب مركز لتلقي لقاح كورونا.

وأشارت المديرية إلي أن اللقاحات متوفرة في مختلف المراكز التي خصصتها المديرية لتلقي اللقاح وذلك بالنوادي الرياضية ومراكز الشباب والمصالح الحكومية والمستشفيات.