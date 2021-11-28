رغم الضغط على دواسة البنزين.. 5 أسباب لعدم تسارع السيارة

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في بعض الأحيان يواجه السائق مشكلة عدم تسارع السيارة على الرغم من الضغط على دواسة البنزين بقوة، إذ يمكن أن يشعر السائق وكأن السيارة تكافح من أجل مواكبة السير بسرعة، فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعًا:

1.مستشعر تدفق الهواء المسدود

يتم توصيل مستشعر تدفق الهواء بمنظف الهواء الداخل، وتتلخص وظيفة مستشعر تدفق الهواء في قياس كتلة الهواء التي تتدفق إلى مدخل الهواء، وفي حالة إنسداده يمكن أن يرسل بيانات خاطئة إلى وحدة التحكم الإلكترونية المتواجدة في المحرك.

2.مستشعر الأكسجين

تحتاج السيارة كمية مناسبة من الوقود حتى يحترق بشكل صحيح في أسطوانات الاحتراق، كي تعمل السيارة بإنسيابية وتتسارع حسب الحاجة.

فيما يراقب مستشعر الأكسجين انبعاثات العادم الناتجة من السيارة، بحيث يمكن تحليل نسبة الهواء والوقود التي يمر بها المحرك للسيارة.

ويرسل هذا المستشعر كمية الوقود المستخدمة إلى الوحدة الخاصة بالمحرك، وفي حالة تعرض المستشعر للتلف، فسيرسل قراءة خاطئة للمحرك.

3.عطل في TPS

الوظيفة الأساسية ل (TPS) هو اكتشاف زاوية فتح صمام الخانق التي يتم التحكم فيها من خلال دواسة الوقود، ثم يرسل TPS هذه البيانات إلى وحدة التحكم الإلكترونية، وعند حدوث عطل في نظام TPS، يرسل قراءة خاطئة.

4.فلتر الوقود المتسخ

في حالة اتساخ فلتر الوقود، لن يحصل المحرك على الكمية الكافية، ما يعني أن السيارة لن تتسارع، وفقاً لـ cartreatments

5.مرشح الهواء المتسخ

مثل فلتر الوقود، يزود مرشح الهواء محرك السيارة بالهواء النقي، من أجل استخدامه في خليط الوقود والهواء الذي يتم إرساله إلى غرف الاحتراق لحرقه.

وفي خالة إنسداد مرشح الهواء ، فلن يحصل المحرك على خليط الهواء والوقود الذي يحتاجه، ما يؤدي إلى التسارع البطيء.