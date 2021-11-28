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أكد خالد قمر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على صعوبة الدوري هذا الموسم، مشيرا إلى أنه لعب في الدوري الممتاز لمدة تقترب من 15 سنة ولذلك يعد دوري هذا الموسم هو الأصعب .

وقال خالد قمر، في تصريحات تليفزيونية، إنه يحترم حسام وإبراهيم حسن، وجميع المسؤولين في الاتحاد السكندري، ولكن الأمور توقفت ولم يعد هناك فرصة للبقاء، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي كان صعب عليه في الاتحاد السكندري وجلس لمدة ثلاثة أشهر في البيت، حيث كنا نتدرب في السابعة صباحا لمدة ثلاثة أيام وباقي الاسبوع دون تدريب لذلك كان قرار الرحيل عن زعيم الثغر.

وكشف قمر أن الأمور في الجونة احترافية بشكل كبير، مؤكدا أنه لا يهتم بإحراز الأهداف بقدر الاهتمام بفوز الفريق وجميع الإمكانيات مسخرة لذلك .

وأبدي خالد قمر إعجابه بمجد شريف مهاجم الأهلي ومن بعده ناصر منسي في بيراميدز، مؤكدا أنه مطمئن حاليا على الزمالك بعد عودة المجلس والفريق به افضل لاعبين وقادرين على الفوز بالدوري مؤكدا أنه لديه طموح للعودة إلى المنتخب من جديد .

واختتم تصريحاته بأن عقده مع الجونة ثلاثة مواسم، مشيرًا: «أتمنى العودة للمنتخب مرة أخرى في الفترة المقبلة».