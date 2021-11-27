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في إطار حرص واهتمام وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة لمصر للطيران بمجال التنمية المستدامة، شاركت مصر للطيران في مؤتمر قمة الاستدامة للطيران المنعقد ببروكسل، لطرح جهود مصر للطيران في الشأن وكذا وجهة نظر الشركة الوطنية في بعض الأمور التي جري مناقشتها تأكيدًا على دور مصر للطيران الفعال في خفض الانبعاثات والإلتزام بتحقيق اهداف الامم المتحدة في مجال التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

وفي هذا الصدد، صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تضع موضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئي في خفض الإنبعاثات على قائمة أولوياتها في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي.

وأضاف أبوالعينين أن مصر للطيران عززت أسطولها بطائرات حديثة لتحسين التشغيل وإستهلاك الوقود وساهم ذلك في تقليل إستهلاكنا للوقود بنسبة ٢٠% مما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى، كما قامت مصرللطيران بإدارة المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض إستهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الإعتماد على الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفي مصر للطيران والبحث في مجال الإعتماد على الطاقة الشمسية مما يؤدي إلى تقليل الوطأة الحرارية ودراسة استخدام الوقود المستدام.

وخلال المؤتمر تم عقد مناظرة بحضور مدير إتحاد النقل الجوي الدولي اياتا والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبي، والرئيس التنفيذي لشركة ايزي چيت، كما تم مناقشة مستقبل الطيران، في ضوء خطة ٢٠٣٠ و٢٠٥٠ وإستخدام الوقود الحيوي للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول ٢٠٥٠ والإستثمار في تكنولوجيا صناعة الطيران، وقد شارك من مصرللطيران في المؤتمر الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات بقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.