وزير التعليم يوضح إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إمكانية إلغاء امتحان الصف الرابع الابتدائي، قائلًا: «الصف الرابع سنة انتقالية، ويحتوي على مستوى أعلى من دراسات العلوم والرياضيات».

وتابع «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن مناهج الصف الرابع ضرورية، لأن مناهج الصف الخامس والصفوف اللاحقة ستبنى على منهج الصف الرابع، لذلك استيعاب منهج الصف الرابع هام للغاية.

ولفت إلى أن الامتحان ما هو إلا محاولة لقياس استيعاب الطلاب للمعلومات، معقبًا: «فكرة نمتحن من البيت وننجح غير موجودة».