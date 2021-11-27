★ ★ ★ ★ ★

قال الفنان رشوان توفيق باكيا، إن هناك خلافا أسريا ينظر في القضاء بينه وبين ابنته آية وزوجها «ولا أريد أن أتحدث بالتفاصيل عنها ولكنني على قدر ما شاهدت من حياتي من صعوبات، ولكن هذه المحنة مع ابنتي من أصعب المحن في حياتي بعد أن أعطيتهم حياتى كلها».

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى في برنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «أنه سيترك الأمر للقضاء العادل، وسيظهر الله الحق وفي كل من مكر وخطط لهذا الأمر، وأنا قمت بتوزيع ميراثي في حياتي وأريد أن أقابل الله بدون أي شيء، وأعطيت كل ما املك في حياتى لأولادي وزوجتى».

وتابع رشوان توفيق: «أنا مريت بطروف صعبة جدا في مشوارى الفني، وكنت ابقى مسافر بره مصر ومش معايا فلوس، وكنت ابقى نايم بجوار زوجتي وأقولها أنتى أيه فولاذ، اقسم بالله ٦٢ سنة لم تقل هنعمل أيه بكرة، فكنت بحاول أسعدها بأى حاجة واشتري أي شيء واكتبها باسمها واسم البنات».

وعقبت هبة رشوان، إن والدها «كان عنده إحساس أنه سوف يتوفي قبل زوجته لكن إرادة الله أنها توفيت الأول رحمها الله».

وعقب الليثى: «من ليس له خير في رشوان توفيق ليس له خير في أي إنسان.. والكلام ده لينا إحنا أيضا كأبناءك، فأنت علمتنا الاحترام والإنسانية».