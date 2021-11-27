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قال جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن الارتفاع في أسعار الملابس الشتوية حدث خلال الشهر الماضي فقط.

وأضاف «مناع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»،: «لا توجد زيادة في الملابس الشتوية هذا الموسم»، موضحا: «إذا كانت هناك زيادات؛ ستكون طفيفة جدا».

وأشار إلى أن مدخلات الإنتاج كانت ثابتة؛ لذلك لا توجد زيادة في الأسعار، مردفا: «لا توجد زيادات بالنسبة للمنتج الشتوي».

وأوضح أن معظم المنتجات الشتوية الموجودة في السوق، تم تصنيعها خلال فصل الصيف، ويبدأ عرضها في شهر أكتوبر؛ لذلك لم تتأثر بالزيادات، مشيرا إلى أن الزيادات ستظهر في موسم الصيف القادم وستصل إلى 70%.