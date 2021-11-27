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قال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن عملية تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا انخفضت من 5 دقائق إلى دقيقة ونص.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن نقاط تطعيم المواطنين باتت منتشرة في كل مكان، دون الحاجة إلى التسجيل المسبق أو الوقوف في طوابير أو التعرض للزحام.

وأكد خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن قرار منع المواطن غير الحاصل على اللقاح من دخول المصالح الحكومية سيتم تنفيذه بداية من شهر ديسمبر.

واستطرد، أن مصر تمتلك 80 مليون جرعة من لقاح كورونا، وفي انتظار 19 مليون جرعة قادمة للبلاد قريبا، تم استخدام نحو 46 مليون جرعة منها.