إجراءات احترازية لتأمين الوضع الصحي.. تصريح جديد من «الصحة» بشأن متحور «أوميكرون»

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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا في جنوب إفريقيا حدث له تحور نتج عنه أن العالم ومنظمة الصحة العالمية والباحثين في مصر وعلى مستوى العالم يبحثون الإجابة عن عدد من التساؤلات، منها «هل هذا التحور من شأنه يجعل الفيروس أشد أو أقل شدة؟»، و«هل هذا التحور سيكون مقاوما للقاحات؟».

وأشار «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لتأمين وضعها الصحي لحين معرفة تفاصيل أكثر عن هذا التحور، حيث تعمل الدولة على تدقيق الإجراءات الدخول إلى مصر خاصة من الدول التي ثبت ظهور هذا المتحور بها، فضلا عن إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا، منوها بأن هناك لجنة في حالة انعقاد تام لدراسة الوضع.

وعن بروتوكولات العلاج، أوضح أن البروتوكول يتم تحديثه بشكل دوري، لافتا إلى أنه تقرر أن يتم تلقيح فئات معينة بجرعة تعزيزية من لقاح كورونا، والحد الأدنى للحصول على الجرعة الثالثة هي 6 شهور، ومن سيتخطى هذه المدة سيتم إرسال رسالة له ليتوجه إلى المكان الذي حصل فيه على الجرعتين السابقين ليحصل على الجرعة الثالثة.