«الأرصاد» تكشف ظاهرة نادرة الحدوث شهدتها الإسكندرية.. تعرف عليها

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تداول صفحات التواصل الأجتماعى الشخصية والعامة خلال الأيام القليلة الماضية أخبار عن ظاهرة غريبة حدثت بالإسكندرية أثناء حالة عدم الاستقرار التي مرت بها، وهى سقوط كمية من المياه دفعة واحدة من السحب العملاقة التي تكونت هناك، وهى ليست كالأمطار المتعارف عليها، وهو ما دعا الجميع للتساؤل عن هذه الظاهرة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنها ذلك يسمي ظاهرة الودق، وهذه ظاهرة نادرا ما تحدث ولكنها حدثت في الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التي أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة، وهى ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر ) وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة، وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير).

وأشارت الأرصاد أنه مع تتطور السحب الرعدية بيحدث تعليق أو حمل لقطرات الماء أو البرد المتواجدة داخل السحابة خلال التيارات الهوائية الصاعدة وفى بعض الأحيان يكون التيار الصاعد قوى جدا، لدرجة انه يحمل كميات كبيرة من القطرات والبرد ويوصلها إلى الأجزاء العلوية للسحابة الرعدية ويحدث لتيار الصاعد تبريد فجأة وعندما يبرد يحدث له أنهيار وسقوط لأسفل باتجاه الأرض، حيث ان الهواء البارد كثافته كبيرة فيصبح ثقيل لذا يبدأ بالأنهيار والسقوط .

وتابعت: «لو حدثت العملية بسرعة كافية وعلى مساحة كبيرة بما يكفى فسنحصل على عمود كبير من الهواء البارد يسقط إلى الأسفل بإتجاه الأرض بسرعة وينتشر على الأرض بقوة كبيرة ويحدث كإنفجار صغير».

وأكدت الأرصاد أنه يمكن أن تصل سرعة الرياح المتولدة إلى ٢٧٠كم/الساعة وقد يجلب الأندفاع الصغير أيضا مطرا معه وغالبا يطلق عليه قنبلة المطر وهذا ما شهدناه، والأنفجار الصغير (ميكروبريست) قد يلحق الضرر بالأشخاص والمبانى إلا ان معظم الأضرار التي تسبب بها كان وقعها اكثر على الطائرات.