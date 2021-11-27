هل الرجل يتعرض لتغير في الهرمونات مثل السيدات؟.. استشاري نفسي تجيب

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قالت الدكتورة هبة إبراهيم، استشاري نفسي، إن بعض السيدات خلال فترة الدورة الشهرية يملن إلى الانطواء ويثرن المشاكل في العمل، ويملن إلى البكاء، ولذلك على المرأة أن تنبه على أصدقائها بأنها تتعرض لمشاكل في هذه الفترة.

وتابعت «إبراهيم»، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج «3 ستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الزوج في هذه الفترة عليه أن يقدر زوجته، ويشعرها بقيمتها، ويشاركها في كل قرارات حياته، مضيفة أن الرجل لا يتعرض لأي تغير في الهرمونات مثل السيدات إلا خلال مرحلة البلوغ فقط.

وأضافت أن السيدات اللاتي يمارسن الرياضة 3 مرات في الأسبوع، فهذا من شأنه أن يزيد قدرة السيدة على التحمل، كما أن تناول الخضروات والفاكهة وتقليل النشويات والسكريات يساعدان أيضا على تجنب أي ضغوط، ويخرجان المرأة من فكرة الاكتئاب.