طبيب عظام يحذر من «الرباط الضاغط» لهذا السبب

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قال الدكتور أحمد عمار، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والطب الرياضي، إن إصابات الملاعب تخصص هام في مجال العظام، مشيرًا إلى أن اللاعب الهاوي قد يتعرض لإصابة ولا يدرك خطورتها، وقد يتكاسل عن العلاج معتقدًا أنه سيعود إلى حياته الطبيعية مع مرور الوقت.

وتابع «عمار»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن بعض الإصابات تكون في حاجة لاستشارة الطبيب، ولذلك على اللاعب أن يزور الطبيب مهما كانت الإصابة سواء بسيطة أو كبيرة، لأن هذا يساعد بصورة كبيرة على العودة إلى ممارسة الرياضة بصورة طبيعية دون أي تأثير.

وأضاف أن «الرباط الضاغط» قد يحل مشكلة بعض الإصابة بالمفاصل في بعض الاحيان، وفي أحيان أخرى يزيد المشاكل، خاصة مع ربط المفصل لفترة طويلة بصورة خاطئة.