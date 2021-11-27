★ ★ ★ ★ ★

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل جديدة حول السيدة البلجيكية المصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، القادمة من مدينة الغردقة.

قال الدكتور عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، تواصل مع منظمة الصحة العالمية والسلطات البلجيكية بمجرد انتشار أنباء عن إصابة سيدة عائدة من مصر بمتحور كورونا الجديد «أميكرون»، مشيرا إلى أن السيدة البلجيكية كانت في زيارة إلى مصر ثم نزلت ترانزيت في دولة تركيا قبل العودة إلى بلادها.

وأضاف رئيس الطب الوقائي بالصحة أن الأعراض ظهرت على السيدة بعد 11 يومًا من عودتها إلى بلجيكا، معقبا: «بلجيكا تضم عددًا كبيرًا من المهاجرين الأفارقة».

ونوه بأن السلطات الصحية البلجيكية أبلغت مصر رسميًا بإجراء تحليلي «PCR» للسيدة مرة لدى وصولها للبلاد ومرة أخرى في اليوم التالي، مشيرًا إلى أن نتيجة الاختبارات كانت سلبية ما يؤكد أنها لم تصب بالسلالة خارج بلادها.

وكشف عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مصر لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، وقال عبدالفتاح، إن الوزير اتخذ قرارًا بزيادة عدد عينات التسلسل الجيني لفيروس كورونا داخل مصر بعد اجتماع اللجنة العلمية المشتركة بين الصحة والتعليم العالي، صباح اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان: «نتابع الموضوع وحتى الآن لم يظهر أي شيء، والإجراءات التي تتخذها الحكومة مبكرًا تمنع توافد المتحور الجديد».