استشاري يحذر من استخدم التابلت والهاتف بصورة كبيرة

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قال الدكتور أحمد عمار، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب والطب الرياضي، إن علاج مشاكل العظام في وقت مبكر يكون فعالًا بصورة أكبر، والعلاج يكون عبارة عن بعض الفيتامينات، والجلوس بشكل صحيح، معقبًا: «بعض الأطفال لا يستطيعون الجلوس بشكل (مربع)، وهذا يرجع إلى الاعتياد على الجلوس بشكل غير صحيح لفترة طويلة للغاية».

وشدد «عمار»، خلال حواره ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، على ضرورة تغذية الطفل بشكل سليم، والابتعاد عن المواد الحافظة، وممارسة الرياضة والتعرض للشمس، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو العظام بشكل طبيعي بدون أي خلل.

ولفت إلى أن التابلت والهاتف الذكي أديا لشكوى من العمود الفقري في سن مبكرة مثل وجود تشوه في العمود الفقري، والعلاج يكون بصورة سهلة في البداية، لافتا إلى أن السباحة من أفضل الأشياء التي تساهم في تقوية العمود الفقري.