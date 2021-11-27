كما انفردت «المصري اليوم».. اللجنة الأولمبية تعتمد تشكيل مجلس الأهلي الجديد وتستبعد العامري

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بناء على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية بتاريخ 26/11/2021 للدورة الانتخابية 2021/2025، حيث قررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات عرض أمر المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة على الجمعية العمومية وفقاً لنص المادة (43/2) من لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى لاتخاذ شئونها؛ وانتهت اللجنة القضائية بناء على ذلك إلى إعلان النتيجة النهائية التي أسفرت عنها العملية الانتخابية عن الدورة الانتخابية 2021/2025، على النحو التالى:

1ـ السيد / محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب الرئيس (19307) صوت.

2- السيد / خالد عبدالمحسن كامل مرتجى أمين صندوق (14210) صوت.

3- السيد / محمد عمر محمد الدماطى عضو مجلس ادارة (19254) صوت.

4- السيد / حسام السيد المتولى غالى عضو مجلس ادارة (19223) صوت.

5- السيد / محمد زكريا عبيد سراج الدين عضو مجلس ادارة (18701) صوت.

6- السيد / طارق حسن عبدالحميد حسن قنديل عضو مجلس ادارة (18253) صوت.

7- السيد / محمد محمود عبدالعظيم الغزاوى عضو مجلس ادارة (18087) صوت.

8- السيد / محمد شوقى السيد إسماعيل عضو مجلس ادارة (17804) صوت.

9- السيد / مهند مجدى محمد عبدالعزيز محمد عضو مجلس إدارة (17420) صوت.

10- محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير عضو مجلس إدارة شباب ( 15102) صوت.

11- مى عاطف عبدالفتاح حسن عضو مجلس إدارة شباب ( 14281) صوت.

و قد تم اعتماد إعلان النتيجة المشار إليها من جانب اللجنة الأولمبية المصرية، طبقاً للقوانين واللوائح، وكذلك طبقاً لما سطره محضر الجمعية العمومية وما انتهت له اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

وانفردت «المصري اليوم» بخبر تجميد فوز العامري فاروق بسبب مخالفة المادة 43 من لائحة الأهلي.

تجميد فوز العامري فاروق بانتخابات الأهلي لحين انعقاد الجمعية العمومية