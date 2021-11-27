نصف الألمان يرفضون لاجئي بيلاروس

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فيما يحاول آلاف المهاجرين منذ أسابيع العبور من بيلاروس عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى بولندا أو ليتوانيا، انقسم الألمان في وجهات نظرهم بشأن المهاجرين واللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي. أظهر ذلك استطلاع أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، حيث عارض 45% من الألمان السماح بدخول بعض هؤلاء اللاجئين إلى ألمانيا.

شروط استقبال

وأيد 9% فقط من الذين شملهم الاستطلاع إتاحة إجراءات اللجوء في ألمانيا دون ربط استقبالهم بشروط. وفي المقابل، أيد 21% من الألمان إتاحة دخولهم البلاد شريطة أن تكون دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مستعدة أيضا للسماح لطالبي اللجوء من هذه المجموعة بالدخول إليها.

وأيد 18% من الألمان أن يقتصر الاستقبال فقط على اللاجئين من الحدود البولندية- البيلاروسية القادمين من مناطق حرب. ولم تحدد نسبة 7% موقفها من الأمر.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بأنه تعمد نقل أشخاص من مناطق الأزمات إلى مينسك من أجل تهريبهم بعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي وزعزعة استقرار الوضع هناك.

وينحدر العديد من العالقين الآن في بيلاروس من العراق، وبعضهم أيضا من اليمن أو سورية أو أفغانستان أو إيران.

وذكر عدد كبير من العالقين أن ألمانيا هي مقصدهم. وارتفع عدد حالات عدد الدخول غير المصرح به إلى ألمانيا عبر بولندا بشكل حاد منذ الصيف.