خالد الدرندلي يهنئ الخطيب وقائمته بالفوز في انتخابات الأهلي

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أصدر خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي السابق، بيانًا صحفيًا، تقدم من خلاله بالتهنئة إلى محمود الخطيب وجميع أعضاء قائمته، بعد فوزهم في انتخابات القلعة الحمراء لدورة جديدة حتى 2025.

وحصل خالد مرتجي على 14210 صوتاً بينما منح أعضاء الجمعية العمومية خالد الدرندلي 7782 صوتًا.

وجاء نص البيان كالتالي:

يتقدم المحاسب خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى السابق، بأسمى آيات التهانى، للكابتن محمود الخطيب، وجميع أعضاء قائمته، لفوزهم في الانتخابات، لدورة جديدة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مهمتهم الثقيلة.

وأضاف الدرندلى: انتهت المنافسة على انتخابات النادى الأهلى، والتى ظهرت بصورة مشرفة ورائعة تعكس قيم ومبادئ القلعة الحمراء، وأن جميع الفائزين، والذين لم يحالفهم التوفيق، هم في خدمة الأهلى..

وقال الدرندلى: أتعهد بإننى في خدمة الكيان، ما حييت، ولن أتوانى لحظة واحدة، في الدعم والمساندة، ليظل نادى القرن على قمة الأندية إفريقيا وعربيا ودوليا أيضا، وهذه مبادئ تربيت عليها، ولن أحيد عنها، يوما..

كما تقدم خالد الدرندلى، بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للنادى الأهلى، للمؤيدين والمعارضين، متعهدا أيضا، بأنه في خدمتهم قدر استطاعته، ومتواجدا بينهم، بشكل دائم.