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خسر منتخب الشباب المصري مباراته الثانية بالمجموعة الرابعة من بطولة العالم للهوكي المقامة في الهند خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.

وتلقى الفراعنة الخسارة الثانية أمام المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-1، اليوم، بعد الخسارة في المباراة الأولى ضد الأرجنتين 14-0، ويلعب المنتخب المصري ضد ألمانيا في ختام مباريات المجموعة مساء غد الأحد.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من: عبدالله زينهم وعبدالرحمن محمد وحسين عوض ومصطفى صابر ومحمد حسني وصابر أشرف وأحمد جلال ومحمود حسين وأحمد حسين ويوسف محمد وعمر زكي وأحمد عباس وحسام الدين رجب وخالد نبيل وزياد عادل ومحمود أحمد وسعيد أحمد ومحمد سنوسي.

وكان أبناء النيل قد تأهلوا لنهائيات كأس العالم للهوكي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا على حساب منتخب جنوب أفريقيا.