  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منتخب شباب يخسر أمام باكستان بمونديال الهوكي

Print
منتخب شباب مصر يخسر أمام باكستان بمونديال الهوكي منتخب شباب يخسر أمام باكستان بمونديال الهوكي

خسر منتخب الشباب المصري مباراته الثانية بالمجموعة الرابعة من بطولة العالم للهوكي المقامة في الهند خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل.

وتلقى الفراعنة الخسارة الثانية أمام الباكستاني بنتيجة 3-1، اليوم، بعد الخسارة في المباراة الأولى ضد الأرجنتين 14-0، ويلعب المنتخب المصري ضد ألمانيا في ختام مباريات المجموعة مساء غد الأحد.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من: عبدالله زينهم وعبدالرحمن محمد وحسين عوض ومصطفى صابر ومحمد حسني وصابر أشرف وأحمد جلال ومحمود حسين وأحمد حسين ويوسف محمد وعمر زكي وأحمد عباس وحسام الدين رجب وخالد نبيل وزياد عادل ومحمود أحمد وسعيد أحمد ومحمد سنوسي.

وكان أبناء النيل قد تأهلوا لنهائيات للهوكي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا على حساب منتخب جنوب أفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق أولى الرحلات البحرية من مصراتة و استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا بعد 40 عاما من توقفها

انطلاق أولى الرحلات البحرية من مصراتة و استئناف حركة العبارات بين ليبيا وتركيا بعد 40 عاما من توقفها