الشبول : أمر الدفاع 35 يعزز الجهود المبذولة لمواجهة كورونا واستمرار الحياة العامة

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جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، إن وباء فيروس كورونا ما زال يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمجتمع محليا وعالميا، ما يتطلب من الجميع أفرادا ومؤسسات في القطاعين العام والخاص مزيدا من الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد الشبول، أن صدور أمر الدفاع رقم 35، يأتي في إطار حرص الحكومة على استمرار فتح القطاعات، ومواصلة جميع أشكال الحياة والنشاطات العامة في الأردن، بما فيها التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبيّن، أن تلقي لقاح كورونا أثبت بشكل قاطع أنه السبيل الوحيد في الأردن والعالم لمواجهة الوباء، بالتوازي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية كالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والبروتوكولات الصحية المتبعة.

وأشار الشبول، إلى أن البدء بتنفيذ أمر الدفاع بداية العام المقبل، يهدف إلى إعطاء فرص للأفراد والمؤسسات للاستجابة إلى مضمونه، وبما يحقق الغاية المرجوة.

ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المواطنين والمقيمين الى ضرورة تلقي اللقاحات بجرعاتها كافة، وعدم الالتفات إلى الإشاعات والمعلومات المضللة والمغلوطة.

وشدد المركز على أهمية ارتداء الكمامة والابتعاد عن أماكن التجمعات، والالتزام بسُبل الوقاية والسلامة العامة.