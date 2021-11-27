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تحدث نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، عن رفضه التام عودة مغني المهرجانات حسن شاكوش إلى الغناء.

وقال شاكر، عبر برنامج «mbc Trending» عبر«mbc4»: «طول ما أنا موجود في النقابة حسن شاكوش مش هيرجع.. ولما يجي غيري تمام».

وتابع: «مش قراري لوحدي.. هذا قرار المجلس.. لما أمشي والمجلس يمشي ويجي ناس تانية شايفين إنه اللي عملوا حسن شاكوش عادي يرجعوه».

واستكمل: «الناس مش قابلة.. المجلس والعازفين.. لأن هذا فعل فاضح في الطريق العام وجريمة يعاقب عليها القانون».

كان هاني شاكر قد قال منذ أيام في برنامج «ET بالعربي»: «قررنا سحب ترخيص حسن شاكوش تماما ونهائيا، لأن الحقيقة إحنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية من الفن».

واتخذت نقابة الموسيقيين قرارها بإيقاف شاكوش، عن الغناء نهائيًا، في 5 سبتمبر الماضي، بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الأفعال التي وجدتها النقابة «غير أخلاقية»، مع المغني الشعبي رضا البحراوي وإساءته للعازفين والإيقاعيين، وتشاجرهما وتراشقهما الألفاظ خلال حفلة جمعتهما في الساحل الشمالي.