وكيل وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس أبو العراج بالشيخ زويد

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قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بتفقد مدارس منطقة أبو العراج بالشيخ زويد تمهيدا لاعادة تشغيلها وعودة الدراسة بها ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال.

وأشار بيان للعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم الى قيام وكيل الوزارة بتفقد مدرستى أبو العراج للتعليم الأساسى وأبو العراج للتربية الخاصة لإعادة تشغيلهما وعودة هيئة التدريس للعمل بهما والطلاب اليهما .

وأكد وكيل الوزارة على تقديم خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة لجهودها العظيمة فى دحر الإرهاب وإعادة إفتتاح المناطق بعد عودة الحياة الطبيعية إليها .

رافق وكيل الوزارة كل من سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية وأيمن شراب وكيل الإدارة.