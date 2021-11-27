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زحام وغياب الإجراءات الاحترازية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

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زحام وغياب الإجراءات الاحترازية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي زحام وغياب الإجراءات الاحترازية في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

شهدت فعاليات افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، زحاما شديدا، مع غياب الإجراءات الاحترازية ضد ، رغم تشدد إدارة المهرجان على الإجراءات الاحترازية.

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس «FIAPF».

المصرى اليوم