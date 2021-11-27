قطر تقدم أنشطة ترفيهية للمشجعين على هامش كأس العرب

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أكد خالد محمد السويدي، مدير أول علاقات الشركاء في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن مشجعي كرة القدم على موعد مع باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية في المناطق المحيطة بـ5 من الاستادات المستضيفة لمنافسات كأس العرب، وهي البيت، أحمد بن علي، الجنوب، الثمامة و974.



وأشار السويدي فى تصريحات نشرتها وسائل الإعلام القطرية إلى أن الفعاليات ستتضمن عروضا موسيقية وفلكلورية وثقافية تقدمها الجاليات المقيمة في قطر، والتي تشارك منتخباتها في منافسات البطولة، من بينها الجاليات المصرية، اللبنانية، الفلسطينية، المغربية والسودانية.

ومن المقرر، أن تشهد المناطق المحيطة بالاستادات الخمسة، والساحات المجاورة لمحطات المترو والحافلات القريبة من الاستادات قرابة 200 عرض في 60 موقعا مختلفا، خلال فترة منافسات البطولة.

وانطلقت على كورنيش الدوحة، أمس الجمعة، أنشطة ومهرجانات للجماهير والزوار والعائلات، وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل.

ويستقبل الكورنيش الزوار من الأحد للخميس، من الساعة السادسة إلى العاشرة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الخامسة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وتعكس بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر من 30 نوفمبر/تشرين ثان الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، شغف المنطقة العربية برياضة كرة القدم التي تحظى بشعبية واسعة لدى شعوب المنطقة.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا من أنحاء العالم العربي، وتقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).