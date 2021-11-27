تشكيل ليفربول الرسمي ضد ساوثهامبتون.. صلاح أساسيًا وعودة روبرتسون

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يستضيف اليوم السبت 27-11-2021 فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ينطلق اللقاء بين الفريقين، ليفربول ضد ساوثهامبتون عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- والسابعة بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون.

وسط الملعب: فابيينو، هندرسون، تياجو.

في الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.