«صحتها زي الفل».. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يسجلان حلقة مع منى الشاذلي

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انتهت الاعلامية منى الشاذلي، من تسجيل حلقة مع النجمة ياسمين عبدالعزيز وزوجها النجم أحمد العوضي، في أول ظهور اعلامي لهما بعد تجاوزها أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، وتطلبت سفرها للخارج في رحلة علاج أستمرت فترة طويلة جدًا، وتواجدت ياسمين في الاستوديو وبدت بصحة جيدة جدًا، وتحدثت لأول مرة عن أسباب الوعكة الصحية وتفاصيلها ورحت الشفاء منها، موجهة الشكر لكل الفريق الطبي الذي ساهم في عودتها لكامل صحتها.

وكان أحمد العوضي قد صرح انه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب المعالج المهمل الذي تسبب لها في تلك الأزمة الصحية التي كادت ان تودي بحياتها، وكذلك الطبيب مفشي الأسرار، الذي كشف عن تفاصيل مرضها، قائلًا:«هتحرك قانونًا وأنا أثق في عدالة القضاء المصري، عندما عرضت الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز بعد إصابتها بالمضاعفات على الدكتور هشام الكيلاني، وقال لي لازم نلحقها دي 3 ساعات وممكن تموت، وألاقي الطبيب المعالج بيقول لي حالة واردة بنسبة 15%».

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