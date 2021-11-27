محمد هاني احتفالًا بذكرى التاسعة: أسعد لحظات حياتى

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علق محمد هاني لاعب فريق الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ذكرى حصول الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع محتفًلا ببعض الصور.

وقال محمد هاني :«فات سنة على اهم ماتش واهم بطولة في تاريخى.. من اسعد لحظات حياتى بعد صفارة الحكم.. كم الضغوط والمسؤلية كان كبير جداً والحمد لله بفضل ربنا وبفضل اللاعبين الرجالة قدرنا نفرح جمهور النادى الاهلى».

يذكر أن النادي الأهلي حصل على بطولة إفريقيا العاشرة له أيضًا بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري بتحقيق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.