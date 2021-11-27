أسطورة ليفربول يُحدد بدائل صلاح وماني خلال فترة كأس أمم إفريقيا

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يعتقد إميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق أن ديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو يمكن أن يتم مشاركتهما في غياب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

ومن المقرر أن ينضم صلاح وماني إلى مصر والسنغال على التوالي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تبدأ في 9 يناير. إذا تأهل البلدان إلى نصف النهائي، فقد يغيب صلاح وماني عن المباريات في بداية فبراير أيضًا. من المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية يوم 6 فبراير.

سيتعين على الريدز النظر إلى مقاعد البدلاء لتوفير لاعبين بدلاء لصلاح وماني عندما يغادر الثنائي لأداء الواجب الوطني.

في حديثه إلى شبكة «ليفربول إيكو» البريطانية، أقر إيميل هيسكي بالفرق الذي أحدثه صلاح وماني لفريق يورجن كلوب في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يعتقد أن نادي ميرسيسايد لديه العمق للتعامل مع غياب الثنائي.

وقال: «تفتقد شخصًا ما لمدة شهر - هذه الأهداف، والمساعدات، والقدرة التي يمنحك إياها صلاح ستكون بمثابة إخفاق كبير، في بعض الأحيان تعتمد على ماني إذا لم يكن صلاح موجودًا، سيكون الأمر صعبًا».

وأضاف هيسكي أن مينامينو، الذي سجل في فوز ليفربول 4-صفر على آرسنال الأسبوع الماضي، يمكن أن يتألق. إنه يشعر أيضًا أن أوريجي يمكن أن يكون لاعبًا يجب الانتباه إليه. سجل البلجيكي مؤخرًا في هزيمة الريدز 3-2 أمام وست هام يونايتد.

أضاف: «تاكومي مينامينو سجل في الجولة الماضية ضد آرسنال، لذا فهو لاعب آخر يمكن أن يتقدم. لم يثبت أوريجي حقًا مكانًا، ولكن يمكن الاعتماد عليه عندما يغيب صلاح".

وبدأ ليفربول موسم 2021-22 بشكل رائع. ويحتل فريق كلوب حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر بعد 12 مباراة. كما ضمنوا مكانهم في جولات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وفازوا في جميع مبارياتهم الخمس حتى الآن.

كان السبب الرئيسي وراء نجاح ليفربول هو شكل محمد صلاح وساديو ماني. صلاح، على وجه الخصوص، كان مذهلاً، حيث سجل 17 هدفًا وقدم ستة تمريرات حاسمة في 17 مباراة بجميع المسابقات. وفي الوقت نفسه، سجل ماني تسعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 17 مباراة.

في حين أن رحيلهم إلى كأس الأمم الأفريقية ليس خبراً ساراً لكلوب وليفربول، يأمل النادي في تحقيق بعض النتائج الجيدة قبل مغادرة الثنائي. يواجه الريدز ساوثامبتون في وقت لاحق اليوم السبت قبل مواجهة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد في منتصف الأسبوع.