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تحدثت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، عن أخبار انتشرت منذ أيام بشأن إصابتها في انفجار لغم خلال تصوير إحدى مشاهدها في مسلسل «ليلة الهبوط»، الذي يشاركها به الفنان باسم ياخور.

وقالت خلال برنامج «ET بالعربي»: «الخبر كذب.. بس لازم أشكر كل حد أطمئن عليّ وبعتلي وأصحابي وعائلتي».

وتابعت: «أنا في بيروت وعائلتي في الأردن حاليًا تعرف قد إيه الرعب اللي ممكن يصيبهم لما يقرأوا هيك خبر».

واستكملت: «لازم الكل يتأكد من الأخبار وأطمنوا مافي شئ وأنا بخير».

فيما سجلّت أمس تعليق عبر خاصية «ستوري» بصفحتها الشخصية بموقع الصور «انستجرام»: «صباح الفل يا حلوين.. كمان مرة بحب أخبركم أنا منيحة وما صار معي أي حادث ولا لغم ولا انفجار بالعراق.. تصورينا كان آمن تمامًا وخلصت من شهر وشوي وعم بصور ببيروت من وقتها».

وأضافت: «الرجاء من الصحافة اللي بتنقل أخبار وبتشير من بعض دون حتى ما يحاولوا يتأكدوا، إنهم يراعوا أنه أنا وباسم ياخور بشر وعنا عيال وولاد بيخافوا علينا لما يقرأو هالاخبار.. شو صاير معهم وشو هالإفلاس والفضاوة».