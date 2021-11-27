بتكلفة ٣٧ مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء ٦ مشروعات في أولاد صقر

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز أولاد صقر، والبالغ عددها 6 مشروعات بقطاعي الطرق والكباري والشباب والرياضة بتكلفة 37 مليون و230 ألف جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن مركز أولاد صقر يشهد تنفيذ إنشاء كوبري سيارات عن كيلو 14.4 على ترعة حانوت بتكلفة 3 مليون و380 ألف جنيه، وإنشاء كوبري سيارات أمام مجمع المصالح على ترعة حانوت بتكلفة 4 مليون و390 ألف جنيه، وكذلك إنشاء ورصف طريق زورا أبوالليل المقطم بطول 3 كم وعرض ٦ م، ورفع كفاءة طريق أولاد صقر / زورا أبوالليل بطول 2.5 كم وعرض 6 م بتكلفة 7مليون و790 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء ورصف طريق قرية الأمير / بني عبس / قصاصين الأزهار، بإجمالي أطوال ٤٫٥ كم وعرض ٦ م وبتكلفة 12 مليون و220 ألف جنيه، فضلا عن إنشاء ورصف طريق عزبة جزيرة الفرس من الوحدة الصحية حتى داخل القرية بطول ١٫٥ كم وعرض ٦ م، وطريق مدخل عزبة العرب الوحدة المحلة تلراك بطول ٠٫٧ كم وعرض ٦ م، ورفع كفاءة طريق الصوفية تل راك بطول ٣ كم وعرض ٦ م وبتكلفة اجمالية 6 مليون و570 ألف جنيه، وإنشاء مركز شباب منشأه الأمر بتكلفة 1 مليون و880 ألف جنيه.

أكد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.