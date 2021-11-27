موسكو: الغرب سيساعد بيلاروسيا بزعزعة الاستقرار وليس بالاستثمارات

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغرب سيساعد بيلاروسيا بزعزعة الاستقرار وليس بالاستثمارات، جاء ذلك في صفحتها على التليجرام.

وأوضحت أن حدثا هاما وقع في فيينا مؤخرا، حيث ناقشت ألمانيا والنمسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، كيفية تجهيز إعادة بناء بيلاروسيا، ما يعني التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا، الدولة ذات السيادة.

ولفتت زاخاروفا إلى أنه يمكن معرفة المساهمين ومقدار مساهمتهم في «الاستثمار بالمشروع المناهض لبيلاروسيا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتخصيص 53 مليون يورو لـ«شعب بيلاروسيا»، وألمانيا 21 مليونا لـ«تنمية المجتمع المدني» في بيلاروسيا، وفقا لـ«تاس».

وفي 9 أغسطس من العام الماضي فاز في الانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، أمام منافسته ممثلة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي لم تعترف بنتائج الانتخابات.