وزير السياحة والآثار يشكر العاملين المشاركين في أعمال طريق الكباش بالأقصر

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توجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بالشكر إلى كل العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، من أثريين ومرممين ومهندسين وأمن وإداريين وعمال وكل العاملين الذين شاركوا بالأعمال بطريق المواكب، والذين شاركوا في الإعداد لاحتفالية الأقصر.

وأضاف: «لقد أخلصتم في عملكم على مدار فترات طويلة واستطعتم الخروج بعمل احترمه المصريون وجذب انتباه العالم إلى مصر وإلى الأقصر الساحرة التي أظهرتم آثارها بشكل رائع ومبهر».

تجدر الإشارة إلى أن فعالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي شهدتها مدينة الاقصر مساء الخميس الماضى، شهدت تغطية إعلامية موسعة حضرها أكثر من ٢٠٠ من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والذين قاموا بنقل فعالياتها لكل شعوب العالم .

وتهدف هذه الفعالية للترويج السياحي لمدينة الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم وإبراز المظاهر الجمالية والحضارية لها، بالإضافة إلى إبراز ما بها من مقومات سياحية وأثرية متميزة ومتنوعة خاصة في ظل الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبدالأقصر وترميم قاعة ال 14 عمود بمعبدالاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف ب «طريق الكباش».