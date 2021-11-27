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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، مشيرا إلى أهمية مراجعة التدابير الاحترازية منعا لزيادة أعداد المصابين.

وقال «زين الدين» في تصريحات صحفية له اليوم السبت، إن إعلان السلطات المصرية حظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا بعد اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم أوميكرون، تحرك إيجابي وجاء في وقته، ضمن خطة الدولة للسيطرة على انتشار المتحور الجديد.

طالب بضرورة استمرار خطة الدولة في مواجهة الوباء عن طريق التوسع في التطعيم باللقاحات المتاحة، مؤكدا أن أحد أهم الحلول في مواجهة الفيروس، وجود حملات مكثفة لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح، وتوعية المواطنين بأهميته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحفاظ على الإجراءات الوقائية اللازمة، يحافظ على البلاد من الإغلاق، حتى لا يتكرر سيناريو 2019، وما تبعه من تأثيرات اقتصادية وصحية كبيرة على جميع المواطنين.

وطالب كافة مؤسسات الدولة بالتكاتف لمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المواطنين بها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة جاهزية المستشفيات والأطقم الطبية للتعامل مع الحالات المصابة، وتوفير كافة الأدوية والعلاج اللازم لمحاصرة الوباء