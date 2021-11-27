«الأسنان»: «الأطباء» تستضيف لقاء النقابة العامة والفرعيات لمناقشة مشاكل التراخيص

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أعلنت نقابة أطباء الأسنان، عن عقد لقاء مع النقابات الفرعية، برعاية نقابة الأطباء، وبحضور نقيبها الدكتور حسين خيري، وذلك لمناقشة مشاكل التراخيص التي يواجهها عدد كبير من الأطباء، وتواجد في اللقاء الدكتور ايهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور وليد الديب، نقيب الاسكندرية، ممثلا عن النقابات الفرعية.

وأوضحت النقابة في بيانها الذي نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أنه جرى مناقشة كافة مشاكل التراخيص، واقتراح بعض الحلول بدءا من مقابلات الوزراء، أو رئيس الوزراء، كما طلب النقيب العام للاسنان سابقا، وصولا إلى أي إجراءات قانونية يمكن اتخاذها لإنهاء هذه المشكلات.

وأضاف البيان: «شرح النقيب العام الخطوات التي اتبعتها النقابة العامة، والنقابات الفرعية وصولا إلى مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، وتوجه النقابة شكرها، لنقابة الاطباء، ومجلسها على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة».