مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون مباشر الآن (لحظة بلحظة) .. محمد صلاح يقود الريدز

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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ساوثهامتون ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021 - 2022.

ينطلق اللقاء بين الفريقين، ليفربول ضد ساوثهامتون عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية - والسابعة بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.

يذاع اللقاء بين ليفربول وساوثهامتون على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر يذاع اللقاء على

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ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم السبت 27-11-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون اليوم السبت 27-11-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: فابينهو - هندرسون - ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني - جوتا.

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