محمد عودة: وكيلي طلب مني تقديم استقالتي من غزل المحلة

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أبدى محمد عودة، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، رضاه عن الاداء الذي ظهر عليه لاعبي فريقه خلال مباراة الإسماعيلي.

وكان غزل المحلة تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عودة، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«راض عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة الإسماعيلي، السيطرة كانت للدراويش، ولكن الخطورة انا، حيث أهدرنا انفرادين».

وأشار إلى أن وكيله طالبه بتقديم استقالته من قيادة الفريق قبل بداية الموسم، بسبب سوء أداء المحلة خلال فترة الإعداد، وعدم القدرة على تقديم مستوى جيد، ولكني تمسكت بالاستمرار وخوض التحدى وهو ما نجحنا فيه مع بداية الموسم، واستطعنا تقديم مباريات قوية أمام فرق كبيرة.